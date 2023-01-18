美國阿拉斯加州警今天表示，西部偏遠村莊威爾斯（Wales）發生北極熊襲擊人致死事件，1名婦女與1名男孩喪生。

據阿拉斯加州安克拉治電視台KTUU報導，州警表示，警方在今天下午2時30分接到通報，西華德半島（Seward Peninsula）西端的威爾斯（Wales）發生這起攻擊事件。

美聯社報導，警方寫道，初步通報說這隻北極熊進入社區、追趕多名居民，並攻擊1名成年女性和1名少年致死。

警方說，北極熊在襲擊這兩人時，被當地一名居民開槍打死。

警方並未公布兩名死者姓名，並說正在通知他們的家人。

威爾斯村位於阿拉斯加州城鎮諾姆（Nome）西北方161公里處，居民約150人，主要是原住民伊努皮克族人（Inupiaq）。

在阿拉斯加最近歷史上，北極熊攻擊人致死事件很少見。1990年，一隻北極熊在威爾斯更北方的萊點村（Point Lay）攻擊1名男子致死。 據「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，生物學家後來表示，那隻北極熊表現出飢餓跡象。

美國地質調查所（Geological Survey）的阿拉斯加科學家在2019年發現，當海冰棲息地改變的同時，證據顯示北極熊使用陸地情況增加，人類遇到北極熊的機會也愈多。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1120118