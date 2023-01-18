高雄運動風氣逐年增長，高雄「鳳山運動園區」2019年成立至今，年平均每月鳳山運動園區運動人次數大幅增加。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄運動風氣逐年增長，高雄「鳳山運動園區」2019年成立至今，年平均每月鳳山運動園區運動人次數大幅增加。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄運動風氣逐年增長，高雄「鳳山運動園區」2019年成立至今，年平均每月鳳山運動園區運動人次數大幅增加，高市府運發局表示，近年來不斷推廣全民運動策略，成效顯著，期盼更多民眾可以加入運動行列，將高雄打造成運動港都城市。

鳳山體育園區內包含「鳳山運動中心」、「鳳西羽球館」、「鳳山游泳池」，根據高市府運發局統計，2019年園區平均每月有1萬8386個使用人次，而2020年大幅增加到2萬9696人次，2021年雖然遭逢疫情影響仍微幅上升至2萬9857人次，2022年則增加至3萬362人次。

高市府運發局表示，近年來力推全民運動，除了增建14座運動中心、配合教育部體育署推動運動i台灣2.0計畫，也與高雄市大專院校共同辦理i運動打造健康新生活、巡迴運動指導團及作伙運動顧健康等專案，並辦理各項賽事，吸引不同族群接觸運動並愛上運動。

高市府運發局指出，目前共推14座運動中心，鳳山、苓雅、左營、大寮及美濃運動中心皆已正式對外開放營運，今年前鎮運動中心辦理試營運當中，預計2月正式開幕，而鹽埕運動中心預計3月正式開幕，另外，前金運動中心則預計於7月正式開幕。