傳承3代的台南台菜名店「阿霞飯店」，創辦人吳錦霞退休後，家族成員原已談妥餐廳及網路商標經營權分配，如今傳出對簿公堂。吳錦霞二弟吳炳雄之子吳榮燦夫婦，2005年借錢買下店面及實體餐廳經營權，2010年交棒給兒子吳健豪，吳健豪說，官司打了快3年，對「阿霞」而言，最重要的是經營店面生意跟提供好的食物給消費者，一切靜待法官處理。

吳健豪表示，親戚之間因立場不同，走到法院這一步，還是希望能好好處理，一切就靜待法官處理。他說，一審判決出爐，雙方都提出上訴，目前進入二審審理中，他強調，官司打歸打，仍是把重心放在好好經營阿霞飯店跟錦霞樓，提供消費者更好的服務。

吳健豪說，姑婆吳錦霞退休後，父母先借錢買下阿霞經營權，起初是承租經營，後來才把店面買下來，2005年父母接手經營、2009年完成買賣，網路購物經營權則交給原始主廚吳壽春的女兒吳青蓉負責。

據了解，2020年間，吳青蓉以「阿霞飯店網路購物館」名義和百貨公司合作販賣年菜，卻突然接到存證信函，認其商標只限於網路購物及線上零售服務，吳青蓉透過百貨通路做實體生意，已涉及侵權。吳青蓉則認為對方以「錦霞樓」名義，用英文名字「A SHA」在網路零售，也憤而提告，官司纏訟至今。

台南地院認本件既屬侵害商標權事件，屬於智慧財產權訴訟，應由智慧財產法院管轄，全案移送智慧財產法院審理。