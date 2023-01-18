九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上，而在副總統賴清德當選民進黨主席之後，也將放眼2024總統大位。因此近日就有媒體指出，現在牽動2024勝負的的兩岸路線上，賴清德若繼續臣服於總統蔡英文路線，恐就會輸掉2024，加上美國也擔憂賴清德的「台獨工作者」論述，正在把民進黨推入險境。

根據《中評社》的報導指出，現在蔡英文的兩岸路線已崩落，直接衝擊到民進黨九合一選舉、嘉義市長選舉、台北市立委補選連三場都吞敗。而現在賴清德的「務實台獨工作者」路線也被外媒認為恐傷害2024大選，即便賴清德在兩岸路線中「蔡規賴隨」，也無助於他的大選之路，加上民進黨如今內部派系惡鬥，激進的綠基層找高嘉瑜、王世堅等人當出氣筒，顯示出了社會氛圍不利綠營的躁動不安。

該份報導更指出，「賴清德儘管現在當選了黨主席，但府院大權還在蔡英文手上，賴清德難以撼動，但賴清德若是在兩岸路線繼續臣服於蔡英文路線，2024眼看著就要輸了」。同時TVBS在17日也發布了最新2024民調，以藍綠白三腳督的狀況來說，在國民黨派出侯友宜、民眾黨派出柯文哲的狀況下，賴也是輸。加上賴清德賴近日又大力批判「疑美論」，強調懷疑美國很危險，結果美官員卻擔憂賴清德的「台獨工作者」論述，「由此可看到美國的兩面手法，正在把民進黨推入險境」。