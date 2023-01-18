女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元天價罰款，還被列入劣跡藝人名單，演藝事業一夕崩塌。近年范冰冰積極把握各種復出，出席時尚活動外，還飛到南韓客串電視劇，但都不見效；最近范冰冰驚喜現身帶貨直播，但她髮際線越來越高，真實狀態嚇壞不少人。

范冰冰何時能復出一直相當受關注，除了參加不少時尚活動外，不時也會直播近況，昨（17日）晚間更驚喜現身帶貨的直播間，一登場就引起觀眾狂刷「冰冰」、「女神范冰冰」，人氣依舊狂熱；但范冰冰的招牌高顏值，卻被發現看起來怪怪的。

范冰冰驚喜現身直播，狀態卻引起熱議。（圖／摘自微博）

畫面中范冰冰頂著完美妝容，驚喜走到兩位主持人中間，只露出她的臉蛋，看起來瘦了不少，臉頰明顯凹陷，而她把頭髮都往後梳，才發現她的髮際線越來越高，額頭變得又亮又光滑，還有點刺眼；有網友忍不住建議，「換個梳頭方法吧，這種髮型怎麼看都怪怪的」。

但許多粉絲能看到女神范冰冰就很滿足，完全不在意髮際線多高，還激動留言誇讚，「短短幾秒已經夠驚艷了」、「越來越瘦，要多吃點才行」、「冰冰還是這麼美」、「賣貨比演戲賺錢，每天看妳直播我們也願意」。