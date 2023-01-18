前年5度酒駕被逮的宋少卿，這1年多鮮少公開現身，18日出席第六屆筋斗云創劇本創投平台發布會的他大方受訪，直言酒駕「錯了就是錯了」，但也澄清自己酒駕次數是3並非5；外傳他長住花蓮，董至成還曾對媒體說他在花蓮陪媽媽，他也澄清，媽媽早在3年前就過世了，不過他確實很常去花蓮，現在也受邀擔任花蓮觀光代言人，並透露打算拍攝跟原住民部落有關的紀錄片。

宋少卿說，關於酒駕，「錯了就是錯了，該罰就罰了，我也把車賣了。開車是一回事，喝酒是一回事，車子賣了我還是可以喝」，至於媒體都寫他5度酒駕，「其實是第3次 ，但這不是重點，喝酒是一回事，開車是一回事，喝酒跟朋友聚會，很開心是一回事，但拿起方向盤就是錯了。人生還是要往前走，不是你做錯一件事，就該停，也不能耀武揚威繼續走下去」。被問當時老婆反應，他坦言：「唸當然會唸，且極為憤怒。我再講一遍，錯了就是錯了！」

他前年底發生酒駕事件後，合作30多年的相聲瓦舍老搭檔馮翊綱拍影片聲明「不會讓酒駕累犯上台」，取消他當時在相聲瓦舍的演出，被視為切割，2人疑似因此有心結，馮翊綱時隔多月曾在公開場合喊話「他（宋少卿）是無可取代的」，坦言原本期盼事件落幕，便可安排對方回歸，但宋少卿沒打過一通電話，既沒說明也沒道歉，「彷彿我們不曾是搭檔」；對於外界解讀兩人兄弟情疑似交惡心生嫌隙？宋少卿說，馮翊綱是他這輩子亦師亦友的好搭擋，「我們沒有交惡，是因為這事件影響到劇團利益」，澄清兩人一直沒有斷了聯絡，「彷彿不曾搭擋過」只是情緒的話，大家不要用一句話就武斷下結論。

被問是否還住花蓮？他無奈澄清：「我一直沒有住花蓮，董哥董至成說我住花蓮，我不能說他亂講，他一直說我在花蓮陪我媽媽，但我媽媽走了3年了，我把她挖開來跳進去陪她嗎？這是梁山伯祝英台才做的。但我相信董哥、這麼多年哥兒們，他是想幫我緩頰，因為之前一個公益活動前3天，我跟董哥說我沒辦法去，我當時在花蓮沒錯，因為我是花蓮觀光大使，原本只是老家豐濱鄉的觀光大使，被縣長徵召擔任花蓮觀光大使，現在回花蓮的時間較多」。

聊起近況，他說最近幫年輕人找劇本、拍電影短片、參與劇場脫口秀等，也還持續教表演，另外也有跟朋友籌備紀錄片，是關於部落原住民的，透露之前曾想拍阿里山鄒族拍攝老獵人的紀錄片，因為經費加上懶惰就一直耽誤了，他突然感傷眼泛紅、哽咽地說：「結果前幾年老獵人走了，這個紀錄片再也拍不到了。乾爸是阿里山鄒族最後一個老獵人」。接下來正好趁著回老家當觀光大使，幫部落做些策劃拍紀錄片，擔任紀錄片導演，目前在田野調查，希望爸爸媽媽讓小孩在每年祭典時帶孩子回家，年紀錄年齡階級、介紹年齡階級制度。

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