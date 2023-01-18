港府：19日起3歲或以下幼童入境大陸無須核酸證明 17:172023/01/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港府18日表示，從19日起3歲或以下幼童入境大陸時，無須再提供48小時內核酸證明。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據香港特區政府新聞公報指出，港府18日公佈，經與大陸相關單位溝通後，從1月19日起，從香港入境大陸的3歲及以下幼童，將不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。 香港最快過年後撤隔離令 擬3月免戴口罩 大陸大數據產業規模增至5.8兆元 複合增長率逾30％ 陸去年實際使用外資1兆2326億人民幣 年增6.3％ #大陸 #港府 #新冠肺炎 #疫情 #幼童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只螺螄粉、黃飛紅！經濟部：17日起停止大陸製矽質鼻胃管輸入 03:522023/01/18 財經 大陸2022年職工養老保險基金 跨省調劑2440億人民幣 16:362023/01/18 兩岸 禁陸製螺螄粉挨批政治意識形態 蘇貞昌這樣回應 16:592023/01/18 政治 大陸人口去年負成長 61年來首見 04:102023/01/18 產業財經 歐盟推新法案與美國拚補貼 不尋求與大陸脫鉤 12:372023/01/18 兩岸 陸人社部：減負穩崗加速 釋放政策紅利約4900億人幣 13:412023/01/18 兩岸 陸重新開放助攻 亞洲春燕到 外資年後可望歸隊 04:102023/01/18 投資理財 《國際產業》大陸集團去年獲利率下滑 輪胎業務持穩 15:082023/01/18 財經 全球環境仍動盪 陸拚「三有」推動經濟回升、好轉 11:582023/01/18 兩岸 新聞分析－陸經濟內卷化 內需為王 04:102023/01/18 財經要聞 大陸去年商品房銷售面積下降2成 房地產開發投資下降1成 13:302023/01/18 房市新訊 《中國海外安全風險藍皮書》發布：地緣衝突風險居高不下 17:372023/01/18 兩岸 大陸開放的能量 04:102023/01/18 時論廣場 大陸經濟反轉機會大 陸股後市看俏 04:102023/01/18 投資理財 看好陸股！ 陸外管局：外資將繼續投資大陸市場 17:342023/01/18 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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