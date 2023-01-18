衛福部嘉義醫院與中埔鄉柯診所簽署合作意向書，醫療資源服務偏鄉民眾。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉縣傳真）

轉診民眾可持用「VIP醫療通行證」到部嘉醫院快速檢查。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉縣傳真）

偏鄉病患到嘉義市大醫院就診常要跑好幾趟，舟車勞頓，衛福部嘉義醫院18日首次與偏鄉基層診所簽署合作意向書，建立轉診綠色通道提供一站式快速通關服務，讓中埔鄉民眾有快速便捷的腸胃鏡、電腦斷層、核磁共振檢查。

部嘉醫院指出，嘉義縣民眾到嘉義市區的大醫院就醫，為了檢查、看報告等一連串診療過程，常要多跑幾趟，該院看到偏鄉的醫療需求，中埔鄉缺乏腸胃科醫療資源，進而與中埔鄉柯診所簽署合作意向書，雙向轉診，建立「轉診綠色通道」，提供一站式快速服務。

部嘉醫院指出，該院腸胃科周裕勝將支援柯診所看診，民眾到柯診所就醫，醫師診斷需進一步檢查，則轉診到部嘉醫院，民眾持用「VIP醫療通行證」1周內安排做腸胃鏡、電腦斷層、核磁共振檢查，當天看報告，若需要醫院治療則由部嘉安排，若一般性治療則再轉診回柯診所。

柯診所院長吳秉蒼表示，這次結盟將有助於改善偏鄉地區民眾就醫困難的問題，同時在地就近提供高質量的醫療服務，藉由與部立嘉義醫院深化雙向轉診、落實分級醫療，讓在地民眾有完善、便捷的醫療服務。

嘉義醫院院長黃元德說，部立嘉義醫院與基層診所是夥伴關係，透過合作推動「分級醫療」，讓民眾就近在當地基層診所就診，一發現異常快速轉診至地區醫院檢查、治療，病況穩定之後，再回到社區基層院所追蹤，減少民眾舟車勞頓的就醫不便，促進醫療照護達到民眾、診所及地區醫院共好。