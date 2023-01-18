農委會認定張善政抄襲，桃市府回應怒批「先射箭再畫靶」。

桃園市長張善政任職宏碁公司副總期間主持的農業電子化研究案，遭農委會認定抄襲，新聞處長羅楚東18日表示，令人完全無法接受，質疑陳吉仲主委帶領的農委會先射箭再畫靶，選在內閣即將改組之際拋出這樣的結論，背後的動機令人懷疑。

「這是一個完全無法令人接受、充滿高度爭議性的結果！」羅楚東說，農委會今天的認定，是不是先射箭再畫靶，才拋出這樣的結論，相信人民自有公斷。

羅楚東也質疑，現在內閣改組傳言甚囂塵上，陳吉仲主委帶領的農委會，選在這個時候拋出這樣的結論，背後的動機令人懷疑。

張善政任職宏碁公司副總時，在2007至2009年主持總經費5736萬元的「農業電子化發展策略分析與規畫」研究計畫，3年共繳交21篇子報告，去年張競選桃園市長期間，遭周刊爆料涉嫌抄襲，也遭綠營窮追猛打，農委會18日認定其中6篇子計畫有違反契約規定情形，宣布要向宏碁追償6篇子報告的計畫經費。