基隆市消防局18日舉辦消防節慶祝活動，除表揚資深、績優消防、義消人員，還在現場展示全新的「消防安全管制APP 2.0」。包括基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋都出席參與。童子瑋宣布，將在今年內捐贈防毒面具給消防外勤同仁，希望能有效保護同仁。

消防局王君維副大隊長、義消朱國禎分隊長及義消宣導大隊張孟美大隊長分別榮獲內政部消防署111年「鳳凰獎」楷模，利用此次活動副市長親自頒獎表揚，其中張孟美大隊長在全國評選中脫穎而出，代表基隆首次獲得鳳凰獎宣導楷模的殊榮。

邱佩琳表示，近年來受到疫情影響，消防同仁在執行各項救災救護工作面臨巨大的風險，對於他們的無畏奉獻，承諾會作為消防同仁最大的後盾。另外春節連續假期將近，邱佩琳也特別呼籲市民在歡慶假期期間要隨時注意用火用電安全，使用熱水器要注意做好通風，燃放爆竹要遠離易燃物品，出門遠遊也要確實做好各項災害預防及檢查工作，祝福大家無災無害過個平安年。

童子瑋則是感謝基層同仁在面對救災、救護的雙重壓力下，依然保有專業的精神與態度，也因為消防同仁的奮不顧身，才能讓「基隆沒有陰影只有驕傲」。他進一步指出，近年來，救災情況多變化，但基隆市消防局救人的心沒有改變。

童子瑋說，他已與民間團體規畫在今年完成捐贈防毒面具給基隆市外勤消防員，讓消防員在遇見戶外開放性火災或是室內煮菜燒焦等情況下，因空氣呼吸器使用時間有限，如果戴上防毒面具可以有效保護呼吸道，另外防毒面具也可以在救護確診病患時使用，可以有效隔絕COVID-19。