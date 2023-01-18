陸製螺螄粉下架風暴引發熱議，還造成不少民眾搶吃風潮。對此，臉書粉專「興趣使然的路人」檢視「禁止從大陸地區進口（MW0）商品清單」發現，雖然大部分成衣或服飾都沒有MW0，所以不算走私，但其他鑄幣、包括通用貨幣也不能從大陸進口，僅少量自用或餽贈者，海關得視情形酌量免證稅放，揶揄難道以後從大陸來台入關，都要跳跳看口袋有沒有零錢？而更令人傻眼的是，「人類精液」竟也被明載在禁止從大陸進口清單中。

「剛剛看了一下禁止從大陸地區進口（MW0）的商品清單，發現一些好玩的事情。」興趣使然的路人今(18日)在臉書發文附圖指出，我們之前在那邊哭對岸的包餡麵食進口廠商註冊要求很嚴格，結果我們自己根本連進口都不准進口。（圖一）

他還質疑，如果袋裝螺螄粉因為包含『中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等』而不得進口的話，那進口中國製成衣如果用了被禁止的紡織品是不是也算走私呢？（圖二），並補充：大部分成衣或服飾（例如6101跟6102）都沒有MW0，所以確定不算走私。（圖五）

「其他鑄幣（包括通用貨幣）也不能從大陸進口耶！（圖三）那我從大陸回台灣的時候，如果口袋裡有零錢不也變走私犯了？」興趣使然的路人說明，雖然國貿局的《輸入規定使用說明》第八條寫說：「進口人輸入『限制輸入貨品表』內之貨品，其屬少量自用或餽贈者，海關得視情形依表內規定酌量免證稅放。但有其他特別規定者，應從其規定。」但人民幣在台灣沒辦法使用，而且也不太可能送人，所以人民幣銅板大部分情況下應該不適用此條，「難道以後從大陸來台入關的人，都要跳一跳看看口袋有沒有零錢嗎？」

他最後更傻眼指出另一特殊單項：「人類精液（圖四），你各位紳士以後從大陸地區入關前請記得先清空彈夾啊，要不然美花可要生氣了。」