立法院臨時會即將結束，外傳明天內閣會正式改組，部分名單已經外流，包括經濟部長王美花、交通部長王國材會留任，對此，行政院長蘇貞昌僅淡淡表示，關於內閣如何調整？和總統都有討論，明天就會知道結果，請大家耐心等待。

除了以上留任名單外，還傳出內政部代理部長花敬群和衛服部長薛瑞元都會離開現職，並由林右昌接掌內政部長；對於外界猜測名單，蘇貞昌沒有正面回應，讓外界仍是霧裡看花。

蘇貞昌18日下午南下屏東，視察「屏東高鐵特定區及科學園區」規畫辦理情形，由國科會、經濟部、教育部及交通部輪流上台報告相關業務，台下地方人士私下評論說，感覺像是發表畢業感言。

看著自己任內拍板的高鐵延伸屏東、運動休閒園區、科學園區及科技產業園區的建設，蘇貞昌語重心長地說，這裡以前是他小時候釣魚、打鳥的地方，如今搖身一變即將成為屏東市新都心，讓他從年輕拚到老，能看到自已故鄉、這片甘蔗地，以後成為產金的地方，這樣也很不錯，屏東一定會出頭。