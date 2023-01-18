Rado瑞士雷達表台北101旗艦店，店裝營造明亮溫暖氛圍，店內專屬lifestyle corner，讓表迷能盡情欣賞從經典創新到前衛風格的各式表款。（RADO提供）

Rado「Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表」，是台北101旗艦店限定款，13萬6100元。（RADO提供）

男星藍正龍近期忙著執導個人電影《成功補習班》，跨界挑戰新領域的他，坦言自己最重守時品格，昨（18日）出席Rado瑞士雷達表旗艦店於台北101的開幕盛典，直言不管是拍戲、演戲，「我很怕遲到，因為每個人等你1分鐘，等於現場200位工作人員的1分鐘都不見了。」間接讓他養成戴表習慣，尤其有防水性能更得歡心，「我工作關係加上愛到處跑、潛水，或是騎車一半突然下雨，好看又好用的表款就很重要。」恰巧品牌旗艦店獨賣腕表能滿足需求，讓品牌CEO Adrian Bosshard誇讚他是「Lucky man」，能搶先讓帥氣表款上手。

Rado瑞士雷達表2013年進駐台北101設立名品店，歷經10年正式成立全台首家旗艦店，店裝採黑白兼金色、大地色彰顯質感，並以立體紋理細節營造溫暖氛圍。9年前曾與品牌合作的藍正龍，昨以一襲紳士風格的淺咖啡色系正裝搭「庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表」現身，展現洗鍊奢華且低調的特色，他笑說，時光飛逝，如今自己也當爸了，看見旗艦店裝設就想起「單身時自己的家，很愛黑白色，很懷念那時候。」新年到來，也讓他更加珍惜當下。

庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表只在101旗艦店販售，該表以鉑金的幾何形狀呈現出鑲有25顆寶石的鏤空Calibre R808自動三針機芯，抗磁性比一般機芯高出10至20倍，並具備抗震及耐溫等特性，以防刮耐磨的全陶瓷打造，降低過敏不適感，表殼同時擁有300米防水功能，展示不凡品味的同時，加強日常穿搭實戴性。