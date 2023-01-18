南投縣信義鄉租屋、打工的張姓女子6日因病過世，身後留下10名子女，其中最小的女兒僅滿月，南投縣長許淑華18日在信義鄉長全志堅等人陪同下前往探視，共致贈7萬元慰問金，表達關懷之意。許淑華表示，縣府等單位會持續追蹤、協助，至於家中未成年的孩子，縣府及公所會幫忙，不虞匱乏。

縣府社會處調查，死者張姓女子（45歲）原為高雄市人，原本在屏東、台東等工地綁鐵維生，2021年2月經朋友介紹至南投縣信義鄉租屋居住，在塔塔加擔任道路施工工地的顧哨員，6日因肺炎病逝，留下年僅滿月女兒等4名子女。許淑華在信義鄉長全志堅、社會及勞動處長林志忠等人陪同下，18日前往張家探視，並致贈慰問金。

死者母親說，女兒曾經有僅維持2個月的短暫婚姻，離婚後感情之路不順遂，先後與7任男友生下11名子女，其中第1個夭折，目前跟在女兒身邊的剩4名子女，最大的兒子已年滿20歲，目前擔任噴漿工人，不過還有年僅高一的兒子、國三的女兒及剛滿月的女嬰要扶養，感謝縣長許淑華的關心，及各界愛心。

許淑華表示，張小姐積勞成疾過世，其人生坎苛故事，引起社會關注，經她實地了解情況，公所及社會及勞動處提供基本的生活費用及慰問金，讓家屬生活得到協助，外界這幾天不斷詢問，想伸出援手，對於各界的關心，她代家屬致謝。

許淑華說，經了解，案主家庭收入微薄，仍可以維持基本生活開銷，家屬希望未來生活能夠單純，不被叨擾，也感謝這段期間，社會大眾雪中送炭；縣府已展開援助，對於未成年的孩子，除了提供食物銀行資源，嬰兒所需奶粉、尿布也一併供應，並列為長期追蹤關懷對象，不管教育、醫療、生活所需，將適時予以協助。