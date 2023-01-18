高雄燈會首度移師蓮池潭，圖為地標「龍虎塔」。（柯宗緯翻攝）

高雄蓮潭燈會主視覺設計師林士揚。（柯宗緯翻攝）

2023年高雄蓮潭燈會將在1月26日至2月5日登場，高市觀光局今（18）日曝光主視覺，透過繽紛鮮明的霓虹燈管、燈球、光點等視覺元素，勾勒地標「龍虎塔」，並結合兔年意象，饒富生猛有力濃厚台灣味。

高市觀光局長高閔琳指出，今年蓮潭燈會主視覺力邀出生在林園的高雄子弟、新銳設計師林士揚操刀。他跨足平面設計、海報創作，擅長古典西畫等領域；其設計作品也屢屢榮獲德國紅點傳達設計獎、墨西哥海報雙年展、芬蘭拉赫第國際海報3年展、台灣國際平面設計獎、俄羅斯金蜂獎、台灣海報新星獎等國內外知名設計獎。

林士揚透露，這次靈感發想是以蓮池潭知名地景「龍虎塔」為構圖，透過色彩繽紛的霓虹燈管、燈球、光點作為視覺元素，營造生動活潑，卻帶點童趣豐富多元的台灣文化。至於右上方跳躍的粉紅卯兔，呼應兔年生肖，更是特別祝福前來賞燈的民眾，新的一年都能鴻運高照、前兔似錦。

高閔琳強調，「愈在地、愈國際」，今年高雄燈會首次移師左營蓮池潭，以蓮池潭的特色景觀，規畫環潭水陸燈區；除有應景的兔年主題燈飾，更結合蓮池潭周邊廟宇的參香祈福摸彩活動。

此外，也預告活動將邀請八家將、官將首、宋江陣等知名民俗藝陣與表演藝術團體，左營在地及眷村美食等商圈店家的特別活動，期待能向國內外朋友呈現「生猛有力的高雄魂」與「濃濃台灣味」。