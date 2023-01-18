1月26日印度國慶將至，印度台北協會17日晚間舉辦印度共和紀念日酒會。印度台北協會會長戴國瀾致詞表示，將促進印度和台灣的產業龍頭和中小企業家，以及頂尖的學術單位攜手向前，共同探索於世界舞臺發光發熱的可能性。

戴國瀾表示，2022年雙邊政府與企業高層進行實質性的互訪，雙邊貿易額再次於去年創造新高。台商在印度積極投資，所涉及的領域拓展至半導體，電動車以及綠能等產業。我外交部長吳釗燮亦到場祝賀。

戴國瀾指出，印度台北協會在標準檢驗智慧財產以及傳統醫藥等領域，與台灣對口夥伴建構新的制度性合作關係。而在文化、衛生福利、教育以及科學的合作，也將蒸蒸日上。

2022年印度與台灣有非常豐碩的合作成果，雙邊啟動「印度－台灣年度CEO圓桌論談」、「印度－台灣中小企業合作論壇」和「台印對話」等三個嶄新溝通管道。戴國瀾表示，相信雙邊溝通的機制，將分別促進雙方的產業龍頭和中小企業家，以及頂尖的學術單位攜手向前，共同探索於世界舞臺發光發熱的可能性。 戴國瀾表示，印度作為世界前五大經濟體之一，日亦茁壯的世界經濟引擎以及今年二十國集團（G20）的主席國，印度致力於與包括台灣在內，全世界的夥伴合作，共同追求印太地區以至於世界整體的和平，穩定與繁榮。