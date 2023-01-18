據大陸《人民政協報》17日報導，稍早14日新任江蘇省委書記信長星在看望參加省政協十三屆一次會議的港澳政協委員、特邀代表人士時，面對昆山市台商協會會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰的探訪考察邀約，現場直接表態，「我現在就答應你，春節後就去」。

據了解，身兼大陸全國台企聯常務副會長的孫德聰，是作為特邀人士發言，介紹台企在大陸特別是昆山的發展狀0況，也談到當前台資企業遇到的困難和瓶頸，希望能進一步協助台企轉型升級，更表示「昆山試驗區是兩岸合作的重要平台，希望信書記能來昆山指導，鼓勵更多台商台胞把事業留在這裡、把家庭安在這裡。」

對此，信長星當場表示「春節後就去」，並鼓勵台企樹立信心。他表示，希望大家放心，江蘇經濟具有較強的韌性，經濟的基本盤越做越大、越做越強。目前省委、省政府正在研究推動經濟運行率先整體好轉的一攬子舉措。

而江蘇昆山素有「最強縣級市」之稱，更是台商在大陸的重鎮之一，資料顯示在昆山實際經營的台資企業有3300多家，昆山生產總值的30％、工業總產值40％、利用外資50％、進出口總額的60％來自於台企的貢獻。