中國新聞網報導，2022年大陸國家醫保藥品目錄調整新聞發布會18日透露，2022年大陸國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作現已順利結束。去年醫保談判藥品平均降價逾6成，新增111個藥品新增進入目錄，治療新冠口服藥大陸國產阿茲夫錠片也納入醫保。

大陸去年醫保談判藥品平均降價逾6成，新增新冠阿茲夫錠片納入醫保。（中新網）

據悉，本次調整，共有111個藥品新增進入目錄，3個藥品被調出目錄。從談判和競價情況看，147個目錄外藥品參與談判和競價(含原目錄內藥品續約談判)，121個藥品談判或競價成功，總體成功率達82.3％，創歷年新高。談判和競價新准入的藥品，價格平均降幅達60.1％。

本輪調整後，大陸國家醫保藥品目錄內藥品總數達到2967種，其中西藥1586種，中成藥1381種；中藥飲片未作調整，仍為892種。從患者負擔情況看，通過談判降價和醫保報銷，本次調整預計未來兩年將為患者減負超過900億元。

據了解，本次醫保談判全力支持新冠病毒感染治療。連續第三年將新冠治療用藥作為醫保目錄准入條件，阿茲夫錠片、清肺排毒顆粒等2個藥品通過談判降價將正式納入大陸國家醫保藥品目錄。《第十版新冠病毒感染診療方案》涉及的25個已上市藥品中，21個品種已被正式納入國家醫保目錄。此外，醫保談判繼續支持重點領域藥品進入目錄。支持大陸國產重大創新藥品進入目錄，本次共計24種大陸國產重大創新藥品被納入談判，最終奧雷巴替尼等20種藥品談判成功。同時，有7個罕見病用藥、22個兒童用藥、2個基本藥物被成功納入目錄，重點領域藥品保障水準進一步提升。