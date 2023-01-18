搶攻浪漫情人節商機，台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳於2月9日至2月14日推出『愛戀情人節雙人分享晚餐』，甜蜜蜜價4,200元+10%，可享用主菜「原木燒烤美國菲力牛排14oz」、充滿粉紅泡泡氛圍甜點「草莓鮮奶油蛋糕」，傳遞心底的柔情蜜意。『我就愛你情人節私廚套餐』5,920元+10%，可和情人在獨攬101美景包廂中品嚐浪漫的燭光晚餐，主餐提供「原木燒烤美國Brandt自然肋眼牛排16oz」及「波士頓龍蝦佐蝦膏」海陸雙饗大快朵頤，並有吸睛的情人節限定甜點「玫瑰荔枝覆盆子幕斯」，慶祝幸福愛情開花結果。

『愛戀情人節雙人分享晚餐』以原木燒烤美國菲力牛排為主軸，經龍眼木煙燻燒烤至完美熟度，把牛排的天然本味完美鎖住，肉質口感軟嫩馥郁。自製的手工蔓越莓麵包，麵團自然發酵香氣十足。義式蜜瓜火腿佐甜蜜紅莓醬是以鹹香火腿搭配微甜的哈密瓜，以酸甜的紅莓醬妝點，鹹酸甜滋味彷彿初嚐戀愛滋味。無花果米香滑蛋蘿蔓沙拉佐義式酒醋，以口感爽脆的蘿蔓沙拉為基底，添加新鮮無花果及厚實綿密的米香，輔以微酸的義式酒醋點綴，打造多層次風味。甜點為特製的草莓鮮奶油蛋糕，外層由鮮奶油編織而成的漸層花朵蛋糕，再以紅潤草莓點綴，象徵情花朵朵開，浪漫指數再升溫。

Que餐廳精心準備『我就愛你情人節私廚套餐』，在隱密景觀包廂擁有私人用餐空間，整片高空夜晚絕美景致映入眼簾，增添情人間戀愛浪漫氛圍，再一邊大啖海陸豪華主菜「美國Brandt自然肋眼牛排」及「波士頓龍蝦佐蝦膏」，主廚選用的肋眼部位，牛肉油花分布均勻且香氣濃郁，肉質鮮嫩多汁，搭配波士頓活龍蝦，經原木直火爐烤，逼出海洋鹹鮮味，淬煉出肉質的甘甜鮮美，絕對能擄獲情人的味蕾，結尾再以玫瑰荔枝覆盆子幕斯譜出幸福的樂章，由覆盆莓、荔枝果凍、玫瑰慕斯堆疊而成的愛心造型蛋糕，天然果香在口中甜蜜化開，為今年第一個浪漫的節日畫下完美句點。

台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳交通便捷，位於捷運松山站旁，受歡迎的饒河夜市、五分埔、彩虹情人橋，都在酒店步行距離範圍內，有情人城市度假，許給彼此一個特別的夜晚，共賞台北101或河岸美麗景緻。