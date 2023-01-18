台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，因應春節人潮，台東縣府加強疏運相關準備工作。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，因應春節人潮，台東縣府加強疏運相關準備工作。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，春節連假預計湧入數千人，台東縣政府規畫分流動線，因部分工程尚未完工，縣長饒慶鈴多次勘查。因應春節疏運，交通及觀光發展處長江慧卿今天也實地前往了解船舶停靠、上下客情形。

饒慶鈴表示，富岡港區部分工程仍在進行，可能對港區靜穩度有所影響，交通船無法停靠原碼頭泊位，得至內港停靠，造成旅客多有不便，縣府日前除召集各家船舶業多次協調後，終於空出臨時登船處碼頭，且規畫相關的引導、接駁配套作業，盡可能降低旅客的不便。

江慧卿說，經專業單位評估，富岡港改善工程完工後靜穩度將提升，如今面臨過渡期，交通船如需停靠內港，現場的引導指標已設置完善，也要求業者如停靠內港時務必提早廣播告知旅客。之外，縣府也提供「博愛座接駁車」往返候船室與臨時登船處碼頭間的接駁服務，優先提供給予老、弱、婦、孺及有需要的旅客搭乘。

春節期間富岡港往返離島地區居民旅客數眾多，離島船運班次往來頻繁，縣府為確保候船室及港區各客、貨船碼頭周邊環境清潔，將加派清潔人力進行巡清垃圾工作，另外也將派遣稽查人員進行客、貨船各項作業督檢，以維持富岡港整齊、清潔、友善與安全。