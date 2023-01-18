伊林娛樂副董事長陳婉若。（陳俊吉攝）

Ozone。（陳俊吉攝）

U：NUS。（陳俊吉攝）

VERA。（陳俊吉攝）

土星。（陳俊吉攝）

木星。（陳俊吉攝）

AcQUA 。（陳俊吉攝）

未來少女。（陳俊吉攝）

《為你唱情歌》成員。（陳俊吉攝）

詹仁雄今（18日）舉辦踢帕娛樂IP啟動派對記者會，以《原子少年》出道的男團Ozone、U：NUS、 VERA 、AcQUA 、土星、木星以及《為你唱情歌》成員：Kevin廖柏雅、黃號、高有翔、Dodo、曾薀帆、王品怡今都出席活動。詹仁雄去年投資1.2億打造《原子少年ATOM BOYZ》，回本了嗎？他笑言損益兩平，「還在投資階段，演藝圈的投資其至少要2、3年的回收期，目前還在增加曝光度、製造可能性」。

詹仁雄今以「詹董」身分預告踢帕娛樂今年或明年計畫推出4檔綜藝、1檔戲劇，包括《原子少年ATOM BOYZ》女團版的新選秀《未來少女 NEXT GIRLZ》，目前已經進行2個月，希望4月可以開錄；戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌2白色戀歌》，則計劃前往澳洲拍攝，希望打造出白雪的浪漫氛圍。

他也計畫做音樂競演節目《大學好聲音》，打造2023的「大學城」，「大學成就是音樂指標，出了陶晶瑩、張雨生、張清芳等人，想讓一群大學生唱不是饒舌、樂隊，而是拿著吉他的民謠歌曲，突顯乾淨的音樂」，他透露有邀請張清芳主持，但已被拒絕，而林宥嘉則抱持高度興趣。

另一檔競演節目《女王的舞台》則確定愛紗會出演，並不排除找麻衣同台。偶像劇的部分，將由原子少年第一季人氣成員演出偶像劇《原子蚪劇》，預計共5部10集、每集25分鐘，劇情為吸血鬼的BL劇，男主角由木星的金雲飾演。

詹仁雄過去製作《康熙來了》，是許多人心中的經典，想再做談話節目嗎？他坦言，這件事發生在網路上比較有可能，帶狀的電視節目對明星來講是比較困難的，因為生活型態的改變，看電視這件事已經跟以前不同，很多人家裡都沒有電視，直接看手機。

他談及新節目《來吧！營業中》第2季，感動表示能邀請到謝金燕真的很開心，「我沒有料到小燕會答應，因為她過去太神秘，沒想到她每次都錄好錄滿，還會自己做效果，大家看播出都會看到她的另一面，搞笑自帶喜感又有才。」

詹仁雄打造眾多明星，表示進入演藝圈最重要的還是天份，「沒有天份我還是會勸退，另外還要努力，長相的話，我覺得有特色比較重要，觀眾緣也是魅力之一」。被問到有看走眼、或是錯過的藝人嗎？他自信表示從來沒看走眼，唯有林依晨讓他感到扼腕，「她其實是我挖掘的，她當時請我介紹經紀人，結果就介紹到她現在的經紀人，一直到現在，扼腕啊！」他也表示，緣份到了就合作，如果沒有緣份，強求也沒用，並表示如果遇到藝人想解約，他都會主動出手幫忙解約。

提到原子少年的小孩（何世華），詹仁雄低調表示一切靜待司法，「我們隨時歡迎他，但因為這有司法問題，我們再怎麼愛他也沒辦法。小孩也很棒，希望其他團員好好出道，希望老天給他公平的判決」。