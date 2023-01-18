民進黨代理主席陳其邁今天在黨主席交接典禮中致詞時指出，也期許賴清德主席能夠帶領黨的改革、重新擦亮民進黨招牌；最後結語時竟然脫口說出，「恭喜『蔡主席』任重道遠」。

陳其邁今致詞指出，新任黨主席賴清德在這次的主席補選以超過99％的得票率順利當選民進黨新任主席，相信賴在這個時候就任主席，可說是任重道遠；在黨困難的時候，承接新任黨主席的位置，可說是倍感艱辛。

陳其邁說，他相信在一次又一次的選舉過程裡面，民進黨作為一個多元開放的民主政黨，也充分體現過去黨外時期到創立台灣第一個本土政黨，所有黨員同志眾多的期待，在這些困難裡面，相信以賴清德過去從政的歷練，也體現民主進步黨的「綠色執政品質保證」以及「清廉勤政愛鄉土」的執政價值。

他說，面臨未來總統大選，賴清德絕對能夠承接黨部新任黨主席，一方面延續綠色執政的價值，二方面能夠輔選本黨的總統候選人，所以我相信未來不管是在中央地方執政、立院黨團，中央黨部絕對會扮演好一個輔選的角色，也會扮演連接中央、地方以及黨團，在政策或是理念、價值的平台。

他如釋重負說，「我的工作終於可以告一段落」，從11月26日選舉結束之後，到擔任代理主席的每一天，他知道主席的工作很難做，一方面要維持黨的團結，一方面要帶領黨繼續改革，終於可以交棒給賴清德，「我也終於可以在南部守住民進黨在高雄執政的價值」，所以非常感謝這段時間，所有的中常執委以及先進同志的支持，也期許賴清德主席能夠帶領黨改革，重新擦亮民進黨的招牌。