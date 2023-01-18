某網媒公司在2018年影射南山人壽公司前董事長在併購案中擔任中間人，因而無償取得該公司股票30萬張，法院認定與事實不符且未經合理查證，判網媒須賠償杜男非財產上損害1元本息確定，台灣高等法院更一審判決網媒另須刊登杜男的勝訴啟事。可上訴。

更一審審酌南山人壽為知名企業，杜也是為金融財經界知名人士，報導經廣泛傳播後，足以影響社會公眾對於被上訴人之品德、聲望或信譽之評價；如公開刊載原審判決命網媒應連帶賠償杜男非財產上損害1元本息之勝訴啟事，應可讓社會大眾知悉法院判決主文內容。

更一審認為，這樣有助於填補杜的名譽所受之損害，且僅客觀說明審判結果，並未涉及加害人自我羞辱等損害人性尊嚴之情事，不至於侵害上訴人之不表意自由，亦屬侵害較小之手段，且符合比例原則，因此判令網媒將杜的勝訴之啟事，刊登在網媒頭版，及以半版之篇幅刊登在網站首頁各1日，以為回復名譽之適當處分。