曾是「香港四大美男」之一的前藝人陳冠希，近日被爆料在日本與網友起衝突，陳冠希賞對方巴掌又吐口水，但他未回應此事。昨（17日）陳冠希PO一家三口到迪士尼玩耍的照片，他緊抱5歲女兒Alaia，露出慈父的笑容。

陳冠希17日在IG標記香港迪士尼的官方帳號，感謝迪士尼帶給女兒神奇的夜晚。照片中，陳冠希將Alaia公主抱，任由女兒依偎在他的懷裡，臉上盡是寵溺的慈父笑容。另一張照片，由陳冠希掌鏡，拍下孩子媽秦舒培和Alaia一起看城堡煙火秀的背影，秦舒培留著微捲的長髮，雙手插口袋，Alaia高舉雙手，顯然心情非常興奮。

陳冠希也把女兒打扮成長髮公主，只見Alaia身穿粉紅色的洋裝，挑染金色頭髮，擺出跟長髮公主一樣的姿勢，樣貌甜美、可愛。網友紛紛留言：「笑起來跟你太像了」、「好有愛啊」、「做你女兒真幸福」。

一名網友日前發文指出，在日本商場巧遇陳冠希一家三口，本來想拿出手機跟朋友分享，陳冠希突靠近問他：「你們剛才在說誰？What's my name？」網友口誤講成陳奕迅，徹底惹怒陳冠希，被賞耳光又吐口水，網友也回吐，讓陳冠希更火大，示意要去店外打一架，因警察及時出現才打消念頭。

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