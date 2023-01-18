農曆春節將至，新北市長侯友宜18日抽空陪同23名寄養安置兒少及20戶寄養家庭，一同到家樂福土城店逛年貨大街，侯友宜表示，感謝業者、慈善團體發揮愛的力量，讓孩子們感受社會關懷，更感謝寄養家庭為寄養兒少付出的辛勞，祝福大家都能開心迎兔年。

侯友宜說，新北市有225名因家庭變故或受虐的兒少安置於寄養家庭，感謝業者、民間團體支持新北市好日子愛心大平台，以及寄養家庭無私奉獻，希望透過採買年貨活動，與大家一同感受年節氣氛，開心過好年。

侯友宜昨與新北市家扶中心主任林夢萍、正安生命禮儀總監、獅子會300A2區第十五分區主席陳書玄等獅友及多位寄養家庭媽媽，陪同23名寄養安置兒少與20戶寄養家庭共同採買年貨，並扮起「侯爺爺」與寄養安置兒少互動，叮囑孩子記得挑選新衣服、新鞋子，但2名監護童對糖果區較有興趣，大把地抓起巧克力糖和水果棒，侯友宜雖叮嚀「別吃太多糖！」但還是拿個大袋子，讓小朋友裝個過癮。

侯友宜表示，這些孩子因家庭變故或是受虐被社會局安置於寄養家庭，過年是小孩最開心的日子，去年農曆年前，帶他們到新莊UNIQLO買新衣服，今年帶大家來逛家樂福，希望讓孩子在兔年都能兔吉利來。

社會局長張錦麗表示，這次「購愛暖暖迎新春」活動，是由新北市好日子愛心大平台，由陳書玄捐贈家樂福禮券33萬7500元、高印昌公司高奇平捐贈11萬2500元，全數提供給寄養家庭安置兒少共225名使用，每人2000元；大平台另加碼1000元，家樂福土城店也贈送年禮。

張錦麗說，寄養家庭數量逐年減少，希望有愛心、有意願的父母能夠加入寄養家庭的行列，為失依的孩子提供一個溫暖的成長環境。如有意願，歡迎聯繫社會局，將有專人提供說明。