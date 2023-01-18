高雄保安警察大隊昨晚行經三民區應安街時，發現1輛自小客車違規紅燈右轉，上前攔查卻發現陳姓駕駛精神恍惚，車上還散發異味，並在駕駛座地板上發現剛使用完的安毒殘渣袋，在警方追問下他坦承吸食，並交出毒品，他聲稱是近期生活跟感情遭遇挫折才會買毒紓壓，後悔走上不歸路。

保安大隊特勤中隊雷虎警組執行線上巡邏勤務，於17日深夜近1點左右，三民區應安街附近，發現1輛自小客車違規紅燈右轉，上前攔查卻發現陳姓駕駛精神恍惚，車上散發出濃濃異味，眼尖警方於駕駛座地板上發現剛使用完的安毒殘渣袋。

雖然陳男堅稱只是夾鏈袋，但在警方追問下他仍無法自圓其說，最後只能坦承剛剛所吸食毒品殘渣袋忘記丟掉，並交出剛買的大麻以及毒品果汁包給與警方。經警方清點，共查獲9包第二級毒品安非他命、第二級毒品大麻及含第三級毒品卡西酮果汁包，將人帶回偵訊並釐清該批毒品來源，向上溯源。

陳男向警方表示，表示近期生活跟感情遭遇挫折才會誤信網路謠言購買毒品來紓解壓力，後悔走上不歸路，不過後悔沒用，警方訊後全案依毒品危害防制條例罪將陳男移送高雄地檢署偵辦。