值勤員警可透過手機APP即時掌握車流。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

春節連續假期將至，苗栗縣警察局通霄警分局評估台61線西濱公路新埔聯絡道「落日大道」、前往白沙屯媽祖參拜的信眾多，在台61線新埔交流道及苗86線拱天橋路段，設置科技執法器材，盼望藉此節省人力，同時又能即時監控車流。

台61線西濱快速道路為南北交通脈絡且未收費，春節連續假期為國道1號、3號替代道路，預估春節連續假期出遊車流增多，並研判1月27日至1月29日假期末3日，預估將出現較大量北上車潮。

以及前往白沙屯拱天宮新春祈福的民眾多，還有台61線西濱公路新埔聯絡道「落日大道」為著名觀光景點，預計都將湧入大量人潮，屆時白沙、新埔交流道容易造成瓶頸。

通霄警分局指出，為節省警力，在春節連續假期期間在台61線新埔交流道及苗86線拱天橋路段，靈活運用分局偵查隊科技執法器材遠端監控，以一項裝備發揮多樣勤務功能，再由白沙、埔口派出所員警，從所內透過手機結合APP，即時監控苗86線縣道往台1線方向及台61線新埔「落日大道」景點路段即時車流。

當拱天路兩側停車已滿即啟滿場機制，立即調派警力疏導車輛往台一線停車；另「落日大道」違停車輛及違規穿越車道行人，以即時廣播系統發出警報，值班員警利用廣播系統視違規狀況廣播，再由轄區派出所派員前往勸導或取締，可節省在新埔交流道交通疏導執勤人力。

同時運用科技執法器材即時監控並擷取手機即時畫面，上傳分局Line群組「通霄分局交通互聯網」、「勤務指揮中心」及「通霄分局112年春節期間跨局處交通順暢」，並由分局交通緊急應變中心，立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛。