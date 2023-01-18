近來許多人紛紛到日本旅遊，不過若有民眾選擇自駕遊，可要當心交通安全。近日一對台灣情侶到沖繩自駕遊時發生車禍，擔任駕駛的男方報警後當場遭到逮捕，還被檢方申請多拘留10天，女友因此急著上網求助找律師。不過許多網友發現，車禍過程竟是男方右轉時撞上一輛直行的腳踏車，紛紛痛批根本是「交通地獄輸出到國外」！

原PO在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」代該對情侶的女友發文，表示他們在15日搭機到沖繩自駕遊，16日凌晨開車右轉時，撞到一輛直行騎單車的男性年輕人，導致對方數處擦傷，不過沒有骨折或內傷。

原PO表示，車禍後他們馬上下車關心、報警，警方蒐證後當場逮捕男友，說拘留48小時就會放人，不過17日警方又通知檢察官要申請多拘留10天，「想請問大家有沒有相關的經驗，或是有可以用中文溝通的沖繩律師？」

車禍消息傳到PTT後，許多網友紛紛回應，「交通地獄輸出到國外喔」、「沖繩那麼好開了還半夜還可以出車禍」、「哈哈，過完年後再放出來」、「右轉不是都有專用燈嗎？還能撞到直行車」、「想也知道台灣人的開車習慣要左右轉都直接切過去，停都沒在停的」。