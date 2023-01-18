國立體大「火球男」李晨薰成功挺過手肘韌帶移植手術（Tommy John）挑戰，去年U23世界盃季軍戰對墨西哥的好投，讓他獲得美日職棒球團的關注，確定一圓「美」夢披上巨人隊球衣，巨人環亞太區球探薛奕煌認為，李晨薰在場上的投球風範跟王建民很像，「不管場上有什麼狀況都是面不改色，是很沈穩的一位球員。」

薛奕煌透露，自己在擔任Lamigo球探時期就已經注意到李晨薰，當時認為他是名有能力挑戰美國職棒的球員，後來擔任巨人球探後更關注他，「他的投球能力、身材、揮臂動作是我們注意到的特點，加上變化球控制能力也很好。」

除了招牌速球及指叉球外，李晨薰在去年U23世界盃還多了一顆切球讓球探眼睛為之一亮，他透露，這顆球種是在2021年U23世界盃培訓時張弘稜教他的，「大一的時候他教我，練到大三開始有很好的效果。」

薛奕煌也提到，李晨薰的合約是巨人隊今年國際簽約球員第3高，同時他也是24名球員中身材最高、最壯碩的，也因為旅美年齡比同期球員更長，球團對他也寄與厚望，盼能早日見到他登上大聯盟，球團設定將他朝先發投手培養。

不只巨人隊對他有興趣，其實也有幾支美、日職球隊有意網羅李晨薰，薛奕煌說：「U23時剛好哥倫比亞的教練也是巨人的另一個球探，他看過後也是非常喜歡，幫助到我們簽下他，U23算是對他加分滿多的。」

薛奕煌指出，李晨薰在場上散發出來的氣息很像王建民，「不是說他的投球型態像，而是站在投手丘上散發出來的樣子，就算隊友失誤、場上有狀況還是面不改色，很沈穩面對下一位打者。」他認為，李晨薰目前在各方面條件都很好，不需要特別再加強什麼，「不過巨人擁有不錯的運科團隊，相信對他會有所提升，但最重要的是穩定出賽，提升肌力、不要受傷。」