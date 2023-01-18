「2022吉卜力原版交響音樂會」由乙蝶文創主辦，活動因疫情取消後衍生155件消費爭議，北市主任消保官楊麗萍18日表示，業者突於今日調解會議前失聯，尚未獲得退款的消費者，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償。

楊麗萍指出，「2022吉卜力原版交響音樂會」原定去年4月17日舉辦，後因疫情取消而衍生消費爭議，至今已受理155件申訴案，去年10月11日、11月8日及12月13日，安排3次大型調解會議，協助99名消費者獲得退款，總金額約50萬元。

楊麗萍也說，乙蝶於今日大型調解會議前失聯，也未出席調解會議，讓該場19名消費者的消費爭議申訴協調程序無法進行，呼籲尚未獲得退款的消費者，可儘速評估是否向法院聲請核發支付命令或採訴訟程序求償。

楊麗萍表示，若消費者當時使用信用卡消費，則可向信用卡發卡銀行申請爭議款，也提醒消費者，爭議款有申請期限，且各家銀行所需資料不盡相同，建議向發卡銀行洽詢。