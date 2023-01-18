南方澳第一拍賣魚市場1樓為販售區與魚體切割室，乾淨明亮。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左1）、漁業署長張致勝（左2）、蘇澳區漁會理事長蔡源龍（左3）與漁會總幹事陳春生（左4），為行銷南方澳觀光，魚市場在2月1日開幕時，舉辦「魚你相遇南方澳」活動，提供600份摸彩券。（吳佩蓉攝）

結合產官學的合作，未來將與承銷人持續創造3贏的局面。（吳佩蓉攝）

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場由漁業署斥資1億9千萬元打造，歷時近3年於2021年3月完工，將在2月1日盛大開幕；漁業署署長張致盛表示，市場內低溫獨立魚體切割室，將帶領南方澳漁業走向現代化，成為全台魚市場新指標；其象徵「大船入港」的外觀與南方澳跨港大橋並列為蘇澳觀光重要地標。

南方澳魚市場1樓為販售區與魚體切割室，設有32個固定攤位、29個臨時攤位，魚販可用當日進出港證明登記申請臨時攤，2至4月試營運期間酌收100元清潔費；2樓為食魚教育推廣區，3樓設置小型加工廠，生產魚丸、白帶魚捲等急速冷凍真空包裝產品；4樓為漁業通訊電台，未來朝輕食方向規畫、多元經營發展。

為行銷南方澳觀光，魚市場在2月1日開幕時，舉辦「魚你相遇南方澳」活動，提供600份摸彩券，凡購物滿1500元即獲1張，送完為止，獎品有價值10000元、5000元、2000元的海鮮福袋及最大獎4萬餘元的電動機車1部，總價值高達50萬元；於當日上午10時30分至11時30分進行抽獎。

張致盛表示，市場內1樓中央區設置低溫獨立魚體切割室，不僅維持乾淨也大幅提升魚貨品質，為台灣魚市場的先驅、向前邁進，打造具有綜合性、指標性的魚市場；讓消費者能識魚、吃魚、買魚，了解漁業發展的重要性。其周邊環境，漁業署將持續挹注經費、資源，營造優質的漁碼環境。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，「規畫到正式完工，超過10年，終於要開幕了！」從蘇花公路往南方澳看魚市場，白色建築物外觀象徵「大船入港」，連結南方澳跨港大橋，為觀光重要地標。漁會總幹事陳春生指出，仿效日本魚市場不在攤販區殺魚，乾淨衛生，發展出新的里程碑，未來將與承銷人持續創造3贏的局面。

林姿妙表示，發展漁業是縣政推動的首要目標，結合產官學的合作，帶動地方的繁榮與進步，「讓不可能的事變成可能」，南方澳背負著軍港、漁港、商港的重要發展，縣府必全力支持，共同拚出宜蘭好生活。