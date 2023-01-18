統聯客運「1617台北－豐原－東勢」（含所屬副線）明起進駐豐原轉運中心。（市府提供／張亦惠台中傳真）

豐原轉運中心目前有29條市區路線，19日起將再新增統聯客運1617及豐原客運6606等2條國道客運路線，皆停靠豐原轉運中心第5月台，民眾可直接在豐原轉運中心乘車往返台北，十分便利。

台中市政府交通局表示，19日起進駐的分別為ㄏ豐原客運「6606豐原－台北」。交通局長葉昭甫表示，為了擴大發揮豐原轉運中心效益，鼓勵並歡迎國道客運業者進駐服務，經市府、國道客運業者及其他相關單位辦理多次協調會及現勘後，規畫2條國道客運路線進駐服務，民眾可直接在轉運中心無縫轉乘各種運具。

為利民眾搭乘習慣逐漸轉換，統聯客運1617（含所屬副線） 「返程」（往台北）路線增加停靠「豐原轉運中心」，初期也將暫時維持豐原西站前的統聯客運店面載客；豐原客運6606「往程」（往台北）路線增加停靠「豐原轉運中心」，並仍維持豐原西站前豐原客運豐原站載客。

交通局表示，豐原轉運中心已於去年9月9日正式啟用，整合台鐵、市區客運、汽機車、計程車、腳踏車等多元運具，更引進29條市區客運路線進駐服務，對大山城地區轉乘增加很多選擇，也可以與山城或市區的各區塊連結，打造便捷友善的轉乘空間。

豐原轉運中心也規畫商場空間拓展商機拚經濟，並不定期舉辦快閃市集吸引過路旅客及民眾消費，交通局表示，商場目前也緊鑼密鼓規劃中，未來營運後，豐原轉運中心將不只有交通轉運功能，更提供商業機能。