安心亞（左）和張立東今天開心替阿Ken（中）提前慶生。（中天綜合台提供）

阿Ken將於25日迎來45歲生日， 他主持的中天綜合台《同學來了》製作單位18日提前替他慶生，他分享生日願望：「現在電視上的節目碩果僅存，但電視的力量還是蠻龐大的，我真的很希望這個節目能越來越好。」被問到是否會先邀巨星好友周杰倫來上節目？阿Ken打趣回應：「因為他平常沒在上節目，一定要給他一個非來不可的理由，這樣才能促成這樣的事情，不然就是要抓到他的把柄叫他來，或者認識他爸爸。」

《同學來了》節目開播至今，收視穩定成長，更曾有單則網路貼文的觸及率高達62萬次，讓阿Ken藉機喊話，希望有機會嘗試企劃一些指標性的單元：「譬如我們可以去訪問一些各界傳奇人物，或者來台宣傳的外國影星，但這就要透過更多的溝通才能去完成。」

新的一年，阿Ken也分享工作計畫：「希望再多拍一點讓大家不會失望的內容，因為台灣戲劇的發展，相較於韓國、日本，我們還有很多進步空間。」他也希望透過戲劇作品，發揮更大的影響力：「台灣因為沒有培育編劇的文化跟機制，所以大家都是土法煉鋼，這就變成我該如何以自身的方式，去影響身邊的編劇，這才比較重要，因為沒有別人在做，我只能以身作則。」

前陣子都忙於拍戲和主持工作的阿Ken，透露過年期間會好好陪伴家人：「因為我前一陣子都沒陪家人，所以過年可能就請他們吃飯，應該也會出國走走，只是前陣子都沒辦法好好休息，就算出國，應該也只是去發呆而已。」被問到有預計要包出幾位數的紅包？阿Ken表示：「我每天都在包紅包給爸媽，人家都說家家有本難念的經，但這方面在我家，我覺得我們家很幸福，大家也不會去計較這個。」

而他也不忘揪安心亞與張立東在過年期間一起聚聚：「因為前陣子大家都在講要約，但一下她不行，一下他不行，像今天立東就不行，他要去台中工作。」張立東一聽壽星語帶失望立馬說：「你生日，我一定會為了你趕回來！」阿Ken則調侃他：「就看大家是不是真的朋友，還是大家只是講講而已，像心亞也是，一天到晚說要約，現在假裝沒聽到我們的對話。」