新竹縣社會處持續替寄養家庭爭取各項福利，近日在2023年度寄養家庭授證典禮中，副縣長陳見賢也在交流會中宣布，縣府已替設籍在新竹縣的20戶寄養家庭爭取到免費收視第4台的福利，希望鼓勵寄養家庭持續打開家門，讓愛住進來，也期望能招募更多新血，加入寄養家庭的行列。

竹縣社會處舉辦2023年度寄養家庭授證典禮，頒發證書予新竹縣、市通過審查的50戶寄養家庭。協助新竹縣、市經營寄養家庭的新竹家扶中心主任沈俊賢也表示，感謝縣府替縣市寄養家庭付出的努力，因社會環境改變，照顧寄養安置兒童的困難度也持續增加，家扶中心會協助寄養家庭繼續朝向專業化來發展，厚植對寄養家庭的專業訓練，並且規畫喘息服務等支持服務。

為了感謝寄養家庭長期的付出，新竹縣政府主動協調新竹縣的有線電視業者，爭取到設籍新竹縣的寄養家庭可以免費收視有線電視的基本方案，希望這一點小福利，能增加寄養家庭放鬆的空間，繼續照顧新竹縣市兒虐跟弱勢失依的孩子。

陳見賢表示，擔任寄養家庭的民眾都十分有愛心，照顧家外安置兒少非常辛苦，要全年無休陪伴孩子，因此招募民眾加入寄養家庭的困難度很高，不過今年除了原有的寄養家庭繼續擔任，也還有新家庭加入，令人敬佩。

縣府社會處長李國祿指出，新竹縣會繼續極力爭取照顧寄養家庭的福利，在交流會中寄養家庭所反映的建議事項，例如調高奶粉、尿布補助等意見，將立即研議辦理，會不分縣市照顧好寄養家庭，讓寄養家庭無後顧之憂，全心全力付出照顧安置兒少。

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