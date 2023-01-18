財政部關務署表示，海關向來積極查緝未開放進口之中國大陸農產品及加工食品。以未開放進口之大陸加工食品為例，自2021年至2022年累計查獲達3320件，總計24萬7066公斤，均已依個案違規情節，依《海關緝私條例》裁處。

關務署強調，螺螄粉、調味花生、魔芋爽等中國大陸製食品，均非屬經濟部公告准許輸入之大陸物品，一旦查獲虛報或走私，將依法沒入銷毀貨物及處以罰鍰。海關近2年，2021年至2022年間查獲中國大陸製螺螄粉791件8400公斤、調味花生634件8109公斤及魔芋爽92件913公斤。

關務署進一步表示，該署基隆關及台北關於今年1月16日至18日，與跨部會共同合作，分別赴新北市及桃園市涉案廠商進行檢查，並扣押疑似走私之中國大陸製螺螄粉5920包，重量約1930公斤，暫存放於海關私貨倉庫。海關刻調查相關事證，將儘速依法裁處。

關務署最後表示，海關將持續於邊境攔截未開放進口之大陸製食品，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲商民切勿非法進口未開放大陸製食品，以免觸法。