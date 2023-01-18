螺螄粉下架風暴引發熱議，卻反而造成不少民眾搶吃風潮。對此，中廣董事長趙少康直言，蔡政府真是人民愛什麼就擋什麼，不只螺螄粉被下架，也不准黃飛紅麻辣花生繼續賣，還檢討魔芋爽銷售，經濟部長王美花還說無關「你是中國人」標語，更是此地無銀三百兩。他痛批蔡政府把螺螄粉當對岸統戰、洗腦的洪水猛獸，怕土味情話怕得瑟瑟發抖，真是一戳就破玻璃心，總統蔡英文真是太小看人民的智慧，真正反智的是民進黨。

「土味情話打敗蔡英文的玻璃心！」趙少康今(18日)在臉書發文表示，「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」一句撩妹的「土味情話」，竟然讓全台螺螄粉被火速下架，真是令人不可置信。怕以後吃不到酸辣夠味的螺螄粉，讓這兩天賣螺螄粉的店家座無虛席，蔡政府把螺螄粉當對岸統戰、洗腦的洪水猛獸，怕土味情話怕得瑟瑟發抖，真是一戳就破玻璃心。

趙少康指出，不只螺螄粉被下架，經濟部也不准「黃飛紅麻辣花生」繼續賣，同時檢討「魔芋爽」銷售，加上之前公家機關禁用TikTok，這個政府真是人民愛什麼就擋什麼。經濟部連水電供應、民生物價的本分都管不好，突然這麼關心起進口食品，王美花說，本來就禁止陸製粉條進口，無關標語，更是此地無銀三百兩，如果一直不准進口，怎麼到現在才出手管理，難道不是官員怠惰、行政疏失？

趙少康質疑，蔡政府的玻璃心更無聊，這款螺螄粉包裝印的「土味情話」，只是廠商的行銷手法，根本不是針對台灣，在泰國超市上架的同品牌螺螄粉也是相同包裝。大陸禁止台灣柑橘類、午仔魚等農漁產品進口，蔡政府永遠用政治打壓解讀，台灣禁售螺螄粉、黃飛紅、魔芋爽，難道就符合公平貿易原則？

趙少康直批，一句撩妹的「土味情話」把政府嚇得雞飛狗跳，深怕台灣人被洗腦，吃了螺螄粉就被統戰？蔡英文真是太小看人民的智慧，真正反智的是民進黨，只要看到中國就跳腳，不明究理先扣紅帽子、要重罰。蘇貞昌用明朝將領袁崇煥形容自己，蔡英文還公開說過「我是中國人」，要不要都先關起來思想改造？