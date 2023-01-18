有90年代「性感尤物」稱號的香港女星關秀媚，因和任達華合演三級片《賊王》爆紅，不過卻因涉嫌酒駕、找人頂罪被捕毀星途，現退隱多年的她，56歲仍保養得宜，和小14歲的女星莊鍶敏同框完全無違和，令人驚艷不已。

莊鍶敏近日找來曾志偉、苗僑偉、張耀揚、阮兆祥、吳啟華等人一起聚餐，而席間驚喜見到許久不見的關秀媚，只見56歲的她，皮膚依舊白皙緊緻、光滑無瑕疵，穿著白色合身襯衫的她，讓傲人上圍更為突出，在她身上絲毫看不出歲月痕跡。而她和小14歲的莊鍶敏合影，也看不出太大的年齡差，保養得宜的好狀態，讓網友都驚呼身材還是這麼棒。

莊鍶敏找來圈內好友一起聚餐。(圖／取自莊鍶敏小紅書)

關秀媚和小14歲的女星莊鍶敏同框完全無違和。(圖／取自莊鍶敏小紅書)

關秀媚和邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，因和任達華合演三級片《賊王》，在片中不僅有大膽的濕身露點演出，和任達華的香艷床戲，更是讓觀眾留下深刻印象，她也因此爆紅，成為性感女神。之後受到王晶賞賜，連續接拍幾部他的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，還憑藉《每天愛你八小時》入圍金馬獎最佳女配角。

不過她2002年因涉嫌酒駕，加上找人頂罪被捕，最終因串謀妨礙司法公正被判入獄兩星期，星途盡毀，2006年拍完王晶執導的陸劇《暴雨梨花》後，便全面退出娛樂圈。而引退多年的她，傳出投資有道，加上男友家境不錯，因此生活無虞，而她也常做義工，享受平淡安逸的人生。