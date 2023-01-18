東石生態展示館介紹鰲鼓溼地園區的演進、候鳥及留鳥的生態。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

觸口自然教育中心「綠意館」全新打造親子圖書室為共讀時光。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

春節10天連假，阿里山森林遊樂區、鰲鼓溼地森林園區及觸口自然教育中心迎接遊客來走春，鰲鼓溼地園區正是賞鳥季，嘉義林管處表示，黑面琵鷺是冬季限定的候鳥景致，春節期間賞鳥正適合，北堤進、南堤出是最佳賞鳥路徑。

嘉義林管處指出，鰲鼓溼地森林園區自然地景多元，有溼地、沙洲、魚塭及森林，生態豐富，鳥類也多樣化，有駐地留鳥，也有冬季候鳥，每年10月至3月間是賞鳥熱季。

常見候鳥有琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、鸕鴜、蒼鷺、夜鷺、黑腹燕鷗、大白鷺、反嘴鴴、高蹺鴴，鰲鼓溼地更是欣賞黑面琵鷺的絕佳地點，目前黑面琵鷺多在觀海樓及南堤棲息。

嘉義林管處建議賞黑面琵鷺最佳路徑，可自駕小客車由北堤進、南堤出，坐在車上就可以輕鬆欣賞鰲鼓溼地的自然生態，還能避免群聚的染疫風險。

還有東石生態展示館，介紹鰲鼓溼地園區的演進、候鳥及留鳥的生態、居民討海務農的特色人文地景，適合全家人遊賞沿海好風光。

阿里山區也是走春的好路線，「觸口自然教育中心」，除夕休館以外，春節期間開放參觀，還有全新完工的「綠意館」正舉辦「照片定向運動」，遊客向櫃臺索取照片定向的地圖，完成任務後可兌換精美小禮物。

此外，目前阿里山公路台18線旁緋寒櫻、白色梅花盛開，梅香撲鼻，迎春喜洋洋；阿里山森林遊樂區的櫻花則將於3月初陸續綻放。

嘉義林管處表示，20日至29日春節10天連假，每天8時至18時，台18線88-95K區間設置10處候車站，提供區外免費接駁車，來回接駁在區外停車的遊客到阿里山入口轉運站，請遊客多利用。