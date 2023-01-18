彰化一名陳姓男子去年2月對加油站女員工襲胸，不滿遭制止，便反嗆「摸你懶覺」，氣得女員工報警處理。一審法院，性騷擾部分諭知無罪，案經上訴，台中高分院撤銷原判決，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，陳男2022年2月間騎車至彰化一處加油站加油，準備拿零錢給女員工時，女員工認為陳男故意摸她胸部，便出言制止，陳男聞言深感不滿，遂開口嗆罵女員工「摸你懶覺」，讓女員工氣得報警處理，控告陳男公然侮辱及性騷擾罪。

陳男接受偵訊時，坦承有至加油站加油，但否認公然侮辱女員工，稱自己的意思為「我是說我要走，讓別人加油」等語，此外也堅決否認曾對女員工性騷擾，強調絕對沒有以左手背觸摸對方的左胸。

一審彰化地院法官當庭勘驗監視器畫面與另名男顧客的證詞，認定陳男的確有對女員工公然辱罵「摸你懶覺」等語，犯後態度不佳，迄今未能填補被害人的損害，還於審理中持續恐嚇被害人，故依公然侮辱罪，處其拘役30日，得易科罰金3萬元。另涉犯性騷擾防治法的部分，法官勘驗證據後，認為並無主觀證據能證明陳男故意觸摸女員工胸部，無法排除陳男不小心觸碰的可能性，故諭知無罪。

案經上訴，台中高分院重新勘驗監視器畫面，認為陳男刻意女員工拿著油槍無法抗拒之際，以左手握著零錢遞給女員工，並用手背觸碰女員工的胸部，性騷擾事實明確，故撤銷原無罪判決，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。