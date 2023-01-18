民間相傳，每逢閏年是「歹年冬」，出嫁的女兒只要準備豬腳麵線回娘家，就可幫父母添福壽。不過一名女網友抱怨，今年兔年剛好是閏二月，媽媽向她討4個紅包，若不從還得被冠上不孝的罪名，讓這名女網友覺得莫名奇妙。貼文一出，有一票網友感傷地說：「還有豬腳可以給的對象，要珍惜」。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，媽媽曾說過，「嫁出去的女兒閏年要買豬腳麵線，替娘家長輩祈福」，而今年兔年正好是閏二月，媽媽更以此為由要求「要給4個紅包」，其中有2份要給爸爸。對此，原PO感到很不是滋味，好奇為何出嫁的女兒必須遵照這種習俗？直說：「不是買東西就是要給紅包，這習俗還有人要遵循」，且她才稍微提出抱怨，竟馬上惹怒媽媽，甚至被認為是不孝女。

貼文曝光後，有不少網友留言回應，「就是想跟你拿錢沒有理由而已」、「抓交替的感覺，可能妳外婆以前也是這樣玩妳媽的」、「習俗這種東西就別信了」、「直接斷絕母女關係不就好了」、「花小錢都沒關係，別跟你要大條的就好」。

不過也有人能理解這項習俗，感嘆地說：「媽媽去年走了，也沒辦法再跟我要東西了，其實是父母希望能藉此跟女兒共樂吧」、「我願意給！但沒機會了，雙親不在了」、「還有豬腳可以給的對象，要珍惜」、「如果花這一點點錢，可以讓爸媽身體健康、無病無痛，我很願意」。

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