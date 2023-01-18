頭份市長羅雪珠公開推薦頭份青創1號基地所製作的「橘世代島嶼花草茶禮盒」。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所輔導成立的頭份青創1號基地所製作的「橘世代島嶼花草茶禮盒」。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

春節將至，頭份市公所輔導的頭份青創1號基地，推出全台第1款「橘世代島嶼花草茶禮盒」。禮盒是嚴選頭份特產「黑豆」與「胡麻」為主要原料，搭配苗栗種植的花草果及無毒可溯源漢方藥材，在中醫師的專業指導下，針對橘世代常見六大面向，研發的六款紓壓養生保健禮盒，讓你送禮送到心坎裡。

頭份市長羅雪珠表示，這款禮盒是結合在地小農、頭份農會、產銷班、日照中心、關懷據點，結合中醫專業指導並串聯青創插畫師，協力合作的地方創生成果，歡迎市民用行動支持地產地銷的「橘世代島嶼花草茶禮盒」，這款低碳里程、支持地方創生的禮盒，絕對是年節送禮最佳首選。

頭份市地方創生政策，於去年7月獲行政院國發會地方創生第26次工作會報通過，成為全國首例以長照產業作為出發點，推動樂齡智能照護，及永續農創共享平台的地方創生計畫。頭份青創1號基地正積極串聯在地地方創生，目前已連結花蓮練習曲成立青少年書站巡迴點，未來亦將成立微型品牌展示櫃，共享行銷資源共享。

國發會推估，2021年台灣人口年齡中位數為43歲 並將於2034年超過50歲未來全國將有50％人口為50歲以上的「橘世代族群」。市長羅雪珠表示，自國發會計畫通過以來，頭份在地青創團隊緊密跨域橫向連結，結合中醫師、農會及產銷班、日照中心及關懷據點、青創插畫師、在地茶藝與咖啡師及二度就業婦女的協力，以頭份產銷履歷黑豆和胡麻為主要元素，不斷研發改良後，推出適合50歲族的六款花草茶禮盒，呵護著曾經肩膀扛背我們的橘世代爸媽，作為今年最佳的年節賀禮。

頭份青創團隊持續關心在地長輩，自去年底起和地方關懷據點及日照中心合作，每週固定提供橘世代花草茶給長輩享用。精心調配的花草茶，徹底揮別過去傳統漢方的苦澀及藥味的刻板印像，獲得長輩的熱烈迴響，連不愛喝水的長輩天天都會來上一壺，讓身心更顯輕盈健康。

出售禮盒所得的1成，將提撥作為公益基金，作為長期提供頭份長輩茶飲之用，讓每一份佳節禮盒，在照顧家人的同時，也照顧到更多社區長輩。每一份禮盒中，將附贈一份由2022頭份市社區營造計畫所產出的「頭份老街憶遊趣明信片」一份。年節時分，品嚐由在地青農種植的友善花草果茶，在愛自己愛家人的同時，更能支持頭份在地小農，送愛給社區長輩，讓每一款茶品插畫，帶你探索老頭份客庄風采。祝福大家兔年一路發。