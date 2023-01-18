凱特與梅根這對妯娌不合的傳聞，隨哈利回憶錄《備胎》（Spare）問世更甚囂塵上，越來越多細節被公諸於世，一支唇蜜、肢體接觸、花童褲襪門等等的小事，導火線早早埋下。梅根曾表示，為了不搶走王室成員的風采，她盡量都穿素色單品，但對於凱特總是搶走私心最愛設計師埃爾登·莫拉里奧格魯（Erdem Moralıoğlu）的衣服大不悅，曾痛罵:「她又不是女王！」。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，46歲的設計師埃爾登出生於加拿大蒙特婁，畢業於皇家藝術學院，在時尚界被比喻成英國標誌性食物「馬麥醬」（Marmite），就如同它在每個英國人民心中「愛恨分明」的地位，受眾對他的作品只有喜歡和討厭，沒有矛盾的灰色地帶。而這一切都要歸功於這位設計師處理色彩時的自信，以及大膽使用印花圖案的手法，呈現出來的服裝散發廉價又浪漫的衝突感。

埃爾登的作品同時深得兩位王妃的心，換個角度來講，卻淪為一件壞消息，因此助長妯娌間的裂痕。根據《新聞週刊》(Newsweek)報導的時間軸，威爾斯王妃凱特是於2011年，與威廉結婚後不久便愛上埃爾登的服裝，此後還是她的VIP客戶。而梅根則在2018年訂婚前，就已被他圈粉，不管是日常出席活動，或是英國各大節慶，她都會穿著大地色系的單品現身鏡頭前。

然而，消息傳出埃爾登似乎更喜歡凱特這位行走衣架子，論形象或是美貌都能大大為作品提升高級感，不過這些猜測純粹是為符合同名品牌的形象，與設計師本人喜好無關；對於凱特總能先挑選服裝作品，而且還是自己最愛的牌子，梅根曾酸葡萄心裡的抱怨:「她（凱特王妃）又不是女王！」暗示好的一切都被大嫂整碗捧去，自己在家庭始終得不到尊重。