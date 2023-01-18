健保個資疑似外洩到大陸，前健保署主任秘書葉逢明今再度發聲明，強調自己絕無犯法。（陳人齊翻攝）

已退休的前健保署主任秘書葉逢明，以及前承保組科長謝玉蓮、李仁輝，因涉嫌洩漏民眾個資遭台北地檢署偵辦，近日葉逢明更遭周刊爆料，近年曾多次往返大陸，家族成員在海外擁超過10億元鉅款。對此葉逢明今日再度發聲，強調擔任公務員期間，從未做出對國家、政府有危害之情事，希望檢調能盡速查明事實，還給健保署與自己一個清白。

有周刊報導，葉逢明等人涉嫌於2009年至2022年間，以職務之便查詢健保資訊系統，將民眾個資盜賣至大陸，而葉逢明近年更經常往返大陸10多次，該周刊還掌握其家人在海外的大筆資金，疑藉販售個資獲取超過10億元鉅款。

葉逢明繼昨日獨家向本報發表聲明之後，今再次提出聲明稿，內文如下：

本人葉逢明一直秉持為國家服務之初衷，擔任公務員期間，從未做出對國家、政府危害之情事；於任職健保署期間，亦從未做過任何違法之情形。

調查期間全力配合檢調偵辦，期待能儘速查明事實，還予健保署及本人清白。

聲明人葉逢明

112年1月18日

針對本起爭議，健保署表示，案發後隨即啟動危機處理，第一，涉案人員職務異動，調離主管職務；第二，涉案人員查詢健保資料權限關閉；第三，依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制；第四，全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署強調，已強化資訊安全精進管理作為，包含加強涉機敏資料之查詢授權管理、大量資料查詢之審核機制、查詢過程適度遮蔽個資等；另修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程，藉由資安管控會議來強化資安教育訓練，提升個人素養及資安觀念。