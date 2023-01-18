有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，去年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，是紅毯上的一大亮點，被不少人稱讚腰束奶澎。近日陳美鳳分享近況，藉著出席婚禮與許多演藝圈大哥相聚，並曬出合照洩趙樹海近況。

陳美鳳今日在社群平台發文：「鳳鳳出道時的中視長官曾慶普導播娶媳婦啦！因為這場喜宴讓好多年不見的朋友，共聚一堂太開心啦」，她回憶過去認識緣分「趙樹海大哥我曾經跟他演過戲，但我國語不好很謝謝他當時的耐心和照顧，張佩華大哥是瓊瑤裡頭最佳男主角，但我會跟他認識是因為毛小孩的關係，多年後再看到他一樣帥氣滿分」，同時不忘祝福新郎新娘結婚快樂、百年好合。

陳美鳳身穿格紋外套，戴著粗框眼鏡和貝雷帽的樣子時尚又優雅，她大方緊貼趙樹海自拍，也和張佩華等人一起拍照，今年71歲的趙樹海鬍鬚已變白，頭髮也有些稀疏，不過神態非常精神，當年瓊瑤御用小生張佩華今年69歲，一頭黑髮顯得相當年輕。

陳美鳳曬與趙樹海合照。（圖／陳美鳳facebook）

照片一出引起網友討論：「張佩華仍然好帥，讀書時最愛看瓊瑤姨的戲了」、「三王一后，都是小時候天天在電視裡看的人」、「哇你們都好年輕喔」。趙樹海早年當過民歌歌手，後來主持節目成名，轉型為電視節目主持人，近年他依舊忙工作，擔任旅遊節目嘉賓被男星羅正誇獎「這次相處下來卻發現趙爸體力驚人，多天旅行也不見疲態，途中還不時科普所見所聞」，大讚趙樹海根本是「一本移動百科」。