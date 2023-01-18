情侶吵架很正常，但要如何和好卻是難題，有些人一旦起爭執，為了面子會不願低頭，雙方若都不想讓步，嚴重還可能造成分手。《搜狐網》近日分享5個吵架時總是先讓步的5星座男，他們不在乎誰對誰錯，並不是他們害怕另一半，而是太愛對方了。

1、 巨蟹座

巨蟹男脾氣普遍都很好，性格溫柔又隨和，很少與他人發生爭執，也很少向另一半大吵大鬧，對於他們而言，吵架的輸贏並不重要，過程中會選擇先讓步，等到雙方負面情緒消失後，他們會與伴侶好好討論，解決彼此間的問題，而且巨蟹男懂得設身處地替人著想，經過爭吵後，兩人反而更了解對方，感情變更好。

2、 雙魚座

雙魚男非常看重感情，很渴望有一段浪漫戀情，是12星座中最典型的戀愛腦，與愛人發生爭執時，他們多半會選擇讓步，脾氣很好又懂得見好就收，而且會願意給對方台階下，雙魚男爭吵時不會為了面子爭輸贏，只要希望解決彼此間的問題，讓這一段感情可以繼續下去。

3、天秤座

天秤男外表看起來溫文儒雅、與世無爭，但他們內心很有原則，絕不會隨波逐流，但並不代表他們吵架時不會低頭，天秤男不喜歡爭吵，因此多半會選擇先讓步，希望可以大事化小小事化無，吵架時一旦有人先認錯，氣氛就會比較緩和，天秤男此時就會與對方講道理。

4、射手座

射手男認為談戀愛就是要開心，如果兩人在一起不快樂，還不如分開，所以他們會盡量避免吵架，就算是伴侶先大吵大鬧，也會選擇讓步，給對方台階下，不過射手男有時生氣會變得有些衝動，不過一旦吵完架就會消氣，不會因面子而不讓步，就算對方冷戰不說話，射手男也會主動先搭話，緩和彼此的氣氛。

5、牡羊座

牡羊男個性火爆，有時在氣頭上就會變得很失控，不過他們脾氣來得快，去得也很快，只要發洩完就會冷靜，還會主動認錯講和，不過牡羊座與愛人相處時，還是會稍微收斂自己火爆的脾氣，他們認為和女性吵架是在欺負對方，多半會選擇先讓步，如果自己有錯在先，一定會馬上道歉，還會撒嬌求對方原諒。