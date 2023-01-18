草坪頭玉山茶園的山櫻花況約3成，李花、桃花陸續綻放。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草坪頭玉山茶園的梅花滿開，山櫻花況約3成，遊客在園區漫步、賞花。（廖志晃攝）

南投縣信義鄉各賞梅區的梅花均盛開，此為草坪頭玉山茶園的梅花花況。（廖志晃攝）

許淑華、全志堅等貴賓合力拉開大彩球，宣告草坪頭櫻花季開鑼。（廖志晃攝）

南投縣信義鄉外坪頂的梅花滿開，徐風輕拂陣陣梅花幽香撲鼻，令人心曠神怡。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅等貴賓18日在草坪頭親水公園合力拉開繽紛大彩球，宣告「草坪頭櫻花季」開鑼。許淑華說，梅花滿開，櫻花、桃花、李花等花卉也將接力綻放，必能一次滿足所有朋友的視覺饗宴，歡迎遊客春遊南投，賞花、喝茶、泡溫泉，還可暢遊南投燈會。

草坪頭玉山茶園面積約50公頃，為了提升茶園觀光價值，特在園區內遍植櫻花、桃李數千顆；每至繁花盛開時節，滿山的台灣原生種緋寒櫻，以及各種不同種類的櫻桃李花，成就景致優美的觀光茶區。「草坪頭櫻花季」在太鼓隊、小提琴演奏及樂舞表演中揭開序幕，還有小小茶藝師在花花樹下設茶席，讓賓客體驗繁花中品茗風雅。

許淑華表示，信義鄉的梅花及櫻花享負盛名，每年都吸引遊客上山遊玩賞花，近年縣府完成草坪頭地區的廁所、櫻花步道及排水側溝等公共設施，目前梅花滿開，櫻花、桃花等花卉將會接力綻放，必能一次滿足所有朋友的視覺饗宴。

全志堅說，草坪頭遍植4000多棵櫻花樹，受到少雨及暖冬的影響，目前山櫻花況約3成，李花、桃花陸續綻放，相信春節期間應該是花團錦簇、美不勝收，建議遊客賞樱花後，可以順道到神木村看巨樟神木，或到東埔溫泉區泡湯，深入部落體驗布農文化，回程記得採購新鮮彩椒、高麗菜、茶葉等蔬果，或到梅子夢工廠買伴手禮。

信義鄉公所指出，櫻花季期間進行機動性交通控管，園區道路也禁止臨時路邊停車，可能會被警方開單告發，建議開車遊客將愛車停放愛玉橋旁免費停車場，再搭乘免費接駁車至園區入口處，每人入場清潔費為50元。