新北市政府人事處今公布含板橋區公所等共計24個區公所的區長調整，其中板橋區公所區長范姜坤火調任民政局副局長、新莊區公所區長林耀長調任捷運工程局副局長，人事令於31日生效。
詳細調整名單如下：
三重區公所區長陳奇正調任板橋區公所區長、新店區公所區長朱思戎調任新莊區公所區長、民政局副局長楊薏霖調任中和區公所區長、樹林區公所區長王坤南調任三重區公所區長、永和區公所區長陳怡君調任新店區公所區長、三峽區公所區長周晉平調任土城區公所區長。
蘆洲區公所區長莊茂坤調任永和區公所區長、文化局專門委員吳秀慈調任汐止區公所區長、八里區公所區長陳炳仲調任蘆洲區公所區長、泰山區公所區長林慶豐調任樹林區公所區長、金山區公所區長廖武輝調任林口區公所區長、瑞芳區公所區長施玉祥調任三峽區公所區長。
雙溪區公所區長藍瑞珉調任五股區公所區長、貢寮區公所區長鍾耀磊調任鶯歌區公所區長、社會局科長鄭淑敏調任泰山區公所、石門區公所區長林俊宏調任八里區公所區長、消防局科長楊勝閔 調任瑞芳區公所區長。
民政局科長賴小萍調任三芝區公所區長、環境保護局隊長劉昌松調任金山區公所區長、林口區公所主任秘書柯建輝調任貢寮區公所區長、蘆洲區公所主任秘書曾明華調任石門區公所區長、三重區公所主任秘書林銚傑調任雙溪區公所區長、社會局社會工作督導劉彥伯調任石碇區公所區長、民政局科長李天民調任平溪區公所區長。
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