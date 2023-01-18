苗栗縣長鍾東錦對2023年加強重要節日安全維護工作人員慰勤。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦對2023年加強重要節日安全維護工作人員慰勤。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年加強重要節日安全維護工作已於元旦展開，苗栗縣長鍾東錦為激勵協勤民力的工作士氣，17日晚間縣警局3樓大禮堂慰勤，縣長感謝各單位過去一年的努力，期勉各單位持續為苗栗縣治安、交通及為民服務努力奉獻，並感謝警察局所有員警及協勤民力，在每年春節期間犧牲假期，無私的奉獻，全力守護治安、維持交通順暢及提供為民服務工作，讓民眾能安心過佳節。

縣府全力營造「安居、樂業」的幸福家園，警察全體動員，掃蕩非法槍彈、安居緝毒及強力打擊詐欺，也進行金融機構安全檢測及辦理防搶演練以維護金融機構安全。同時啟動各大風景區交通疏導管制勤務，另為了杜絕酒後駕車情事，進行高強度的酒駕執法，以確保人民生命與財產安全，縣長也特別提醒近期又有新冠肺炎變種病毒出現，希望同仁做好各項防疫措施，保護好自身安全，才能保護更多民眾的健康。

17日晚間參與慰勤人員，包括了苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議長李文斌、副議長張淑芬、縣府秘書長陳斌山、民防大隊長楊明燁、義交大隊長余文忠、義警大隊長劉國昭、山地義警隊長黃月娥及警察局長莊勝雄所帶領的團隊等，今年特別邀請苗栗縣議會全體議員共襄盛舉。

新任縣警局長莊勝雄表示，除了感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，同時也期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，並請相關協勤民力全力配合，讓民眾能安心的過一個好年。

縣長一行慰問縣警局執勤員警後，共分5條路線，遍及苗栗縣18鄉鎮市與5個警察分局，逐點慰勉辛勞執勤的警察同仁及協勤民力，並頒發加強重要節日安全維護工作慰問品，以示宣慰之意。