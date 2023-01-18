一段影片顯示，烏克蘭士兵在盧甘斯克地區，用1支AT4 反坦克火箭砲炸毀了俄羅斯最先進的T-90M主戰坦克。雖然沒有壯烈的砲塔噴飛，但是濃煙滾滾，完全喪失了戰鬥力。

防衛部落格(Defense Blog)報嶘，據烏克蘭軍事媒體Militarnyi 稱，烏克蘭軍方發布了一段無人機空拍影片，1輛俄羅斯 的T-90M 坦克就癱瘓在泥土路上，艙門都已掀開，顯然車組人員已經逃走，只留下冒出濃煙的廢棄坦克。

據報導，擊中這輛T-90的是瑞典製的AT4單兵反裝甲火箭筒，全重6.7公斤，無導引，射程大約300~500公尺，1987年服役，是國際最暢銷的反裝甲武器之一。

Аналогов нет (destroyed T-90M)

T-90M ，是俄羅斯武裝部隊裡技術最先進、能力最強的主戰坦克，已達到全面作戰狀態。據一些俄羅斯媒體報導，T-90M坦克的戰鬥性能，已大大超過其前身T-90，同時保持了前型的優勢，如卓越的可靠性和維護便利性。

T-90M在這一次的考驗中，只能說未達預期。按理說，AT4這種普通型的反裝甲火箭，一般認為無法對主戰坦克造成有效傷害，然而T-90卻明顯失能。另一方面， T-90M沒有發生彈藥殉爆，乘員已經逃出，防護力也算是比其他俄式坦克較好。