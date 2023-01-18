欣葉國際餐飲1月20日小年夜至1月29日共10天推出應景刮刮卡紅包活動，集結欣葉台菜、欣葉小聚、金爸爸、唐點小聚等旗下餐飲品牌，及自營電商平台「欣葉線上風味選」，舉辦「欣葉兔GET樂 美食刮就到」線上抽獎，凡現有欣葉線上會員或是1月29日前加入，即可參與線上刮刮樂，包括「闔家旺來」、「食來運轉」、「美味迎春」、「人人福氣」4種獎項，有機會獲得店內用餐滿千折百消費抵用券、米其林必比登推介欣葉小聚餐點滿額兌換券，規劃超過5萬個獎項，會員人人有獎，數量有限，送完為止。

欣葉今年小年夜起推出會員專屬好康，消費者只要用LINE搜尋欣葉國際餐飲加入好友，註冊登入成為會員，就能於活動期間參加「欣葉兔GET樂 美食刮就到」線上抽獎，新年不出門，在家就能免費領好康，且獎項內容豐富實用。「闔家旺來獎」贈平日內用滿千折百消費抵用券，可至欣葉台菜或欣葉小聚各門店使用。「美味迎春獎」贈平日內用滿額兌換券，大方端出青龍皮皮挫、三杯Ｑ彈豬腳、蛋煎干貝絲瓜、古早味濃雞湯、蛋煎干貝絲瓜等招牌菜，新的一年幫消費者美味加菜。

「食來運轉獎」贈送平日內用滿千折百消費抵用券，可於金爸爸PappaRich及唐點小聚使用，金爸爸PappaRich供應咖哩叻沙、海南雞、椰漿飯等正宗馬來西亞風味料理。唐點小聚將摩登時尚元素巧妙融入粵菜、港點，吸睛又美味的呈現，為歡聚帶來更多驚喜。此外，還有「人人福氣獎」「欣葉線上風味選 發財金兌換券，平台提供豐富多元的美味商品，以「匠師手做」、「品類多樣化」、「小食量」為核心，期待各族群都能找到喜愛的餐食新體驗。